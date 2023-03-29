Український фотограф Євген Малолєтка переміг на премії World Press Photo. Його відзначили за фото з блокадного Маріуполя

Український фотограф Євген Малолєтка став одним із переможців у категорії «Європа» на фотоконкурсі World Press Photo 2023. Він представив серію фотографій під назвою The Siege of Mariupol («Облога Маріуполя»).

Про це свідчать результати на сайті World Press Photo.

Євген Малолєтка показав кадри наслідків російського авіаудару по пологовому будинку в Маріуполі, моментів влучань російських снарядів, жертв бомбардувань, їхні масові поховання.

За словами журі, вони були вражені, що фотограф ризикував життям, аби зафіксувати на знімках «ціну, яку цивільні платять за війну» і зробити їх «доступними для світу».

Associated Press / Evgeniy Maloletka

Associated Press / Evgeniy Maloletka

Associated Press / Evgeniy Maloletka

Associated Press / Evgeniy Maloletka

Associated Press / Evgeniy Maloletka

Associated Press / Evgeniy Maloletka

Associated Press / Evgeniy Maloletka

Associated Press / Evgeniy Maloletka

Associated Press / Evgeniy Maloletka

Усього на конкурсі було понад 60 тисяч робіт від 3 752 фотографів із 127 країн світу. З них журі відібрало 24 переможці, серед яких ще двоє, крім Євгена Малолєтки, показали фото з російсько-української війни.

Як відомо, фотоконкурс World Press Photo кожного року відзначає найкращі журналістські та документальні фотографії, створені за цей рік.