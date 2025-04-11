Уряд продовжив до кінця жовтня пільгову ціну на газ для виробників тепла

Кабінет міністрів продовжив дію пільгових цін на природний газ виробникам тепла для потреб населення та бюджетних установ до 31 жовтня 2025 року.

Про це повідомив премʼєр Денис Шмигаль.

Вартість газу в Україні під час війни регулюється Положенням про покладення спецобовʼязків на державні компанії. Кабмін вкотре продовжив дію відповідної ухвали.

Наприкінці березня уряд також продовжив пільгові ціни на газ для населення. Відповідно, тарифи на тепло, гарячу воду і газ будуть і надалі без змін. Субсидії на неопалювальний сезон будуть перепризначені автоматично абсолютній більшості тих, хто їх зараз отримує.

Механізм ПСО зобовʼязує «Нафтогаз Трейдинг» продавати газ постачальникам тепла і гарячої води для населення за фіксованою ціною — 7 420 грн за тисячу кубічних метрів.