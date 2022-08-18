Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення тарифів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про мораторій на підвищення цін на комунальні послуги. Він діятиме протягом воєнного стану та шість місяців після нього.

Відповідна інформація міститься на сайті Верховної Ради.

Мораторій стосуватиметься тарифів на теплову енергію та послуги з розподілу природного газу для всіх категорій. Підприємствам теплокомуненерго, постачальникам газу та операторам газорозподільних систем компенсують збитки і втрати, навіть ті, яких вони зазнали внаслідок бойових дій.

Також закон забороняє постачальникам газу будь-яким чином намагатися примусити споживача виплатити борги.