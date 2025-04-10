Зеленський анонсував санкції проти російських пропагандистів і «тіньового флоту»

Україна введе нові санкції проти російських пропагандистів і «тіньового флоту» — відповідні доручення вже дав президент Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

Президент зазначив, що для введення обмежень є відповідне обґрунтування від спецслужб.

«Це сильні пакети — і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни — тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів — це відомі всім українцям прізвища, мали вплив», — сказав президент.

За його словами, зараз триває підготовка відповідних указів.

«Ми працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу», — додав Зеленський.