CBS News: Посол США в Україні незабаром піде у дострокову відставку

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк хоче достроково піти у відставку найближчим часом.

Про це пише CBS News із посиланням на джерела, а також «Суспільне» з посиланням на представника Держдепу.

Джерела CBS News кажуть, що її відставка повʼязана з «незвичним поєднанням» особистих і політичних проблем, включаючи нещодавні скорочення в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID).

Крім того, Брінк працює далеко від своєї сімʼї — Київ визначають як місце, куди дипломатичні працівники не можуть перевезти свої сімʼї.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Держсекретар США Марко Рубіо планував залишити Брінк на посаді. У січні 2025 року, після її прохання про відставку в рамках стандартної ротації між адміністраціями президентів США, Рубіо відхилив її прохання.

Можлива відставка Брінк відбувається у визначний момент для українсько-американських відносин. Зараз адміністрація Дональда Трампа просуває мирні перемовини з Росією. Україна вже погодилася на повне припинення вогню, але Росія — ні, тож розмови досі тривають.