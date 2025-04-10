Україна та Польща домовилися про деталі ексгумації жертв Волинської трагедії

Київ і Варшава домовилися про два місця в Україні та Польщі, де вестимуть пошукові або ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії 1945 року.

Про це заявив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький в інтервʼю Укрінформу.

Зараз країни узгоджують логістичні питання стосовно місць, де проводитимуть роботи, а також хто братиме в них участь. Гарантії безпеки для учасників робіт — це ключове питання, над яким працюють обидві країни.

Міністр зазначив, що торік у грудні створили українсько-польську групу, яка займається складними питаннями двосторонніх відносин. Уже було три зустрічі, остання — 30 березня. На ній Київ і Варшава обмінялися списками місць, де хотіли б проводити пошукові, дослідницькі та ексгумаційні роботи.

Відповідаючи на запитання, чи варто в цьому році очікувати на дозвіл провести пошуково-ексгумаційні роботи, Точицький підкреслив, що сторони «працюють над цим питанням», зауваживши, що «це — дорога з двостороннім рухом».

За словами Точицького, зараз вирішують усі логістичні питання. Після того як країни проведуть перші пошукові або ексгумаційні роботи, Україна та Польща детально розкажуть про результати.