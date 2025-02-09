Ексгумацію тіл жертв Волинської трагедії можуть розпочати навесні

Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що вже навесні планують розпочати ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Про це він сказав в ефірі TVN24, передає РАР.

Наразі точний місяць початку робіт невідомий, адже все залежить від погоди.

«Ми не знаємо точно, у якому місяці, але ми готуємося до того, що якщо погода дозволить, то всі дозволи видані й команда від польської сторони також готова розпочати ці роботи», — сказав Боднар.

За його словами, перший дозвіл на ексгумацію тіл є в Пужниках — це стара назва нинішнього населеного пункту Садове на Тернопільщині, саме там у 2023 році знайшли братську могилу, в якій у 1945 році поховали тіла вбитих селян.

Фахівці наразі визначають усі місця у Польщі та Україні, де можна буде ексгумувати тіла.

Український посол пояснив, що за законодавством України, для таких робіт має бути ліцензована українська компанія. Польща вже має такого партнера, і цю співпрацю також розвивають з українським відомством.

В основному все фінансуватиме Польща, українська сторона частково даватиме певні дотації на ці роботи. За словами Боднара, про результат ексгумації жертв Волинської трагедії суспільство інформуватимуть міністри культури країн.



Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали «геноцидом», звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.

Після того як Україна здобула незалежність, питання Волинської трагедії неодноразово порушували політики обох країн. Україна та Польща проводили спільні заходи для вшанування жертв і намагалися знайти точки порозуміння. Однак після того, як Польща у 2016 році визнала Волинську трагедію геноцидом, дискусії загострилися. Детально про відносини Польщі та України та угоди країн в контексті Волинської трагедії можна прочитати тут.



Питання Волинської трагедії також важливе в контексті української євроінтеграції. Очільник МЗС Польщі заявляв, що його країна порушить питання про ексгумацію польських жертв Волинської трагедії в першому розділі переговорів про членство України в ЄС.

Пізніше він заявив, що переговори щодо членства України в ЄС будуть складними, але «жодні питання, не повʼязані з членством у ЄС», не вплинуть на позицію Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш також казав, що блокуватиме вступ України до ЄС, допоки не вирішиться питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії. Цю позицію підтримав польський прем’єр-міністр Дональд Туск.

«Україна так чи інакше повинна буде виправдати польські очікування. Вона не буде членом ЄС без згоди Польщі», — сказав він.

У січні цього року стало відомо, що Україна вперше дозволила ексгумувати тіла польських жертв Волинської трагедії. Після того країни обмінялися списками місцин, де шукатимуть останки тіл. Польські медіа писали, що дозволи на пошук та ексгумацію в Україні видаватимуть окремо на кожне місце поховання.