У Молдові очільницю Гагаузії відпустили під домашній арешт. Її підозрюють у сприянні фінансуванню політпартії з боку РФ

Суд Кишинева ухвалив рішення перевести башкана Гагаузії Євгенію Гуцул під домашній арешт на 30 днів.
Про це повідомляє молдовський канал TV8.
Перед винесенням рішення адвокат Гуцул Сергіу Морару заявив, що клопотання прокуратури про тримання під вартою є необґрунтованим і що прокурори не представили доказів, які б доводили провину його клієнтки.
За матеріалами справи, башкан Гагаузії разом зі Світланою Попан, яка у 2019—2022 роках працювала секретаркою партії «Шор», систематично ввозили до Молдови гроші з Росії.
Як пише видання NewsMaker, Гуцул також звинувачують у координації роботи офісів політсили таким чином, щоб «Шор» отримувала гроші від організованого злочинного угруповання. Загалом було одержано понад 42,5 мільйона леїв. Справу передали до суду у квітні 2024 року. Обидві фігурантки не визнають провини.
- Лідерку Гагаузії Євгенію Гуцул обрали на посаду від популістської проросійської партії «Шор». Вона виграла завдяки підтримці цієї політсили, хоча до того не брала жодної участі в суспільно-політичному житті.
- Гуцул кілька разів приїжджала з візитом до Росії. Вона входить до проросійського обʼєднання молдовської опозиції «Перемога», створеного в Москві. Крім того, башкан Гагаузії перебуває під санкціями США.
- У жовтні 2024 року Євгенія Гуцул потрапила також до санкційного списку Євросоюзу за дії, що дестабілізують Молдову.