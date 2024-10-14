ЄС наклав санкції на лідерку Гагаузії за дестабілізацію Молдови

Рада ЄС ухвалила санкції проти пʼятьох людей і однієї організації, відповідальних за дії, що дестабілізують Молдову.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

У нових списках опинилася Євгенія Гуцул, губернатор («башкан») Гагаузії — автономної територіальної одиниці в складі Молдови. Вона відповідальна за сприяння сепаратизму в цьому регіоні, намагається повалити конституційний лад і створює загрозу суверенітету й незалежності Молдови, стверджують в Раді ЄС.

«Молдова стикається з масовими прямими спробами Росії дестабілізувати країну, а також з викликами, які виникають унаслідок російської агресії проти України. Це пряма загроза для суверенної країни, для її демократичного життя, для її шляху до Європейського Союзу. ЄС продовжуватиме надавати всю свою підтримку законним прагненням народу Молдови. Сьогоднішні списки є ще одним внеском у стійкість Молдови», — заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Окрім Гуцул, під санкції потрапили її заступник і радник зі звʼязків зі ЗМІ Михайло Влах, заступник начальника управління зовнішніх справ регіону Юрій Кузнєцов та заступник президента виконавчого комітету й депутат Гагаузької народної асамблеї Ілля Узун.

Санкції запровадили й проти російської неурядової асоціації «Євразія», метою якої є просування інтересів Росії за кордоном, зокрема в Молдові, а також проти її директорки й засновниці Неллі Парутенко.

Санкції передбачають заморожування активів і заборону на надання їм коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано. Крім того, підсанкційним заборонений в’їзд до Європейського Союзу.

Останні санкції застосували за окремим санкційним режимом ЄС, заснованим у квітні 2023 року, і спрямованим на покарання причетних до дестабілізації Молдови. В межах цього режиму санкції застосували вже проти 16 людей і двох компаній.