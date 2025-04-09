Китай вводить 84% мита на американські товари. Торгова війна набирає обертів

Китай підняв мита на американські товари до 84%. Це відповідь на аналогічні мита з боку США.

Про це пише Bloomberg.

Торгова війна між США та Китаєм продовжує набирати обертів. Нові обмеження Пекіну набудуть чинності з 10 квітня. Китай також додав шість фірм до свого списку ненадійних організацій і 12 американських компаній до списку експортного контролю.

Зараз США обкладають китайські товари 104% мита. Було кілька хвиль, якими президент Дональд Трамп вводив нові обмеження. Після цього Китай пообіцяв «боротись до кінця» — і вживає контрзаходів у відповідь. Спочатку Пекін обклав китайські товари 34% мита, а тепер додав до них додаткові 50%.