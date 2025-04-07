Президент призначив кількох українських послів — у Китаї, Фінляндії та Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення кількох українських послів.

Колишній генеральний прокурор Андрій Костін, який пішов з посади в жовтні 2024 року, стане послом України в Нідерландах і за сумісництвом постпредом при Організації із заборони хімічної зброї.

Андрій Костін — посол України в Нідерландах. Офіс генерального прокурора

Раніше Костін був генпрокурором України. У жовтні 2024 року він пішов з посади після інциденту з ексголовою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою — її підозрюють у мільйонному збагаченні у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.

Згодом журналісти «Цензор.НЕТ» заявили, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури. Після цього Костін призначив службове розслідування і звільнився.

Послом України в Китаї стане Олександр Нечитайло. До того Нечитайло був послом України в Малайзії та за сумісництвом на Філіппінах.

До кінця 2024 року послом України в Китаї був Павло Рябікін — колишній очільник Міністерства стратегічної промисловості.

Олександр Нечитайло — посол України в Китаї.

Романа Горяйнова призначили послом України в Лівані. До того він був генеральним консулом України в Мілані та послом з особливих доручень у Міністерстві закордонних справ України.

Михайло Видойник — новий посол України у Фінляндії. До цього він працював послом України в Данії.

Віктор Майко — посол України в Казахстані, а Олексій Гавриш — посол України в Норвегії. Юрій Клименко став послом України в Аргентині та за сумісництвом послом у Парагваї.

Крім того, Ольгу Діброву звільнили з посади посла України у Фінляндії та за сумісництвом в Ісландії.

Андрій Мельник — постійний представник України при ООН. Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen / Flickr

Андрій Мельник став новим постпредом України при ООН. Президент звільнив його з посади посла в Бразилії. До цього Мельник працював послом у Німеччині й був заступником міністра закордонних справ України.

З грудня 2019 року посаду постпреда України при ООН обіймав Сергій Кислиця. Його звільнили у грудні 2024 року.