Президент призначив кількох українських послів — у Китаї, Фінляндії та Нідерландах

Президент України Володимир Зеленський погодив призначення кількох українських послів.
Колишній генеральний прокурор Андрій Костін, який пішов з посади в жовтні 2024 року, стане послом України в Нідерландах і за сумісництвом постпредом при Організації із заборони хімічної зброї.
Раніше Костін був генпрокурором України. У жовтні 2024 року він пішов з посади після інциденту з ексголовою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою — її підозрюють у мільйонному збагаченні у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам.
Згодом журналісти «Цензор.НЕТ» заявили, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 посадовцю Хмельницької обласної прокуратури. Після цього Костін призначив службове розслідування і звільнився.
Послом України в Китаї стане Олександр Нечитайло. До того Нечитайло був послом України в Малайзії та за сумісництвом на Філіппінах.
До кінця 2024 року послом України в Китаї був Павло Рябікін — колишній очільник Міністерства стратегічної промисловості.
Романа Горяйнова призначили послом України в Лівані. До того він був генеральним консулом України в Мілані та послом з особливих доручень у Міністерстві закордонних справ України.
Михайло Видойник — новий посол України у Фінляндії. До цього він працював послом України в Данії.
Віктор Майко — посол України в Казахстані, а Олексій Гавриш — посол України в Норвегії. Юрій Клименко став послом України в Аргентині та за сумісництвом послом у Парагваї.
Крім того, Ольгу Діброву звільнили з посади посла України у Фінляндії та за сумісництвом в Ісландії.
Андрій Мельник став новим постпредом України при ООН. Президент звільнив його з посади посла в Бразилії. До цього Мельник працював послом у Німеччині й був заступником міністра закордонних справ України.
З грудня 2019 року посаду постпреда України при ООН обіймав Сергій Кислиця. Його звільнили у грудні 2024 року.