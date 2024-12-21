Зеленський звільнив постпреда при ООН та українських послів у низці країн

Президент Володимир Зеленський 21 грудня підписав укази про звільнення послів України в Руанді, Словенії, Литві, Японії, Індонезії, Китаї.
Відповідні документи оприлюднили на офіційному сайті президента.
Очільник держави звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України дипломатів:
- Андрія Тарана (був послом у Словенії);
- Андрія Праведника (Кенія та Руанда);
- Сергія Корсунського (Японія);
- Петра Бешту (Литва);
- Василя Гамяніна (був послом в Індонезії, також пішов з посади представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії).
- Павла Рябікіна (Китай).
Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посад постійного представника України при ООН, посла України у Співдружності Багамських Островів, у Тринідад і Тобаго. Євгенія Філіпенко більше не обіймає посаду постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Також є указ про скасування призначення Еміне Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.
Після публікації указів про звільнення на сайті Офісу президента зʼявилися нові призначення:
- Вʼячеслава Яцюка призначили послом України в Руанді;
- Юлію Федів — послом України у Республиці Філіппіни;
- Ольгу Нікітченко — послом України в Литві;
- Федора Шандору — послом України в Угорщині;
- Петра Бешту — послом України в Словенії.
- Василя Гамяніна — послом України в Конго.
Євгеній Цимбалюк став новим постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Чинна заступниця міністра закордонних справ Марʼяна Беца очолить Національну комісію України у справах ЮНЕСКО.