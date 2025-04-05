CNN: Трамп веде перемовини про пом’якшення мит із трьома країнами

Президент США Дональд Трамп контактує з представниками Вʼєтнаму, Індії та Ізраїлю, щоб обговорити індивідуальні торговельні угоди, які можуть помʼякшити запропоновані мита для цих країн до дедлайну наступного тижня.

Про це каналу CNN повідомили джерела.

Для Індії США ввели мита у 26%, для Ізраїлю — 17%, для Вʼєтнаму — 46%.

Старший торговельний представник США Пітер Наварро і віцепрезидент Джей Ді Венс наполягають на тому, що нові мита є остаточним перезавантаженням у світовій торгівлі, однак інші в орбіті Трампа визнають природну схильність президента до укладення угод.

Після розмови з генеральним секретарем Комуністичної партії Вʼєтнаму То Ламом президент США в Truth Social написав, що це була «дуже продуктивна розмова», і зауважив, що «Вʼєтнам хоче знизити свої тарифи до нуля, якщо зможе укласти угоду зі США».

Також 4 квітня Трамп у розмові з журналістами заявив, що відкритий до переговорів про торгівлю.

«Кожна країна дзвонила нам. У цьому й полягає краса того, що ми робимо, — ми ставимо себе за кермо. Поки вони дають нам щось хороше. Наприклад, із TikTok ми маємо ситуацію, коли Китай, імовірно, скаже: “Ми схвалимо угоду, але чи зробите ви щось щодо мит?” Мита дають нам велику силу в переговорах. Вони завжди давали», — наголосив він.