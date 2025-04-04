Найбагатші люди планети втратили $208 мільярдів за добу через мита Трампа

За останню добу 500 найбагатших людей планети втратили загалом близько $208 мільярдів через мита, які ввів президент США Дональд Трамп.

Про це пише Bloomberg.

Мита спричинили хаос на глобальних ринках. Це найбільше за масштабом одноденне падіння в історії індексу мільярдерів Bloomberg із часів піку пандемії Covid-19.

Найбільших збитків зазнав засновник платформи Meta Марк Цукерберг. Він втратив $17,9 мільярда через падіння акцій компанії. На другому місці — засновник Amazon Джефф Безос. Акції компанії подешевшали приблизно на 9% — це призвело до втрати $15,9 мільярда. Власник SpaceX і Tesla Ілон Маск втратив $11 мільярдів.

Також серед тих, у кого впали статки, американський бізнесмен і головний директор онлайн-магазину вживаних автомобілів Carvana Ернест Гарсіа III, німецько-канадський підприємець і гендиректор Shopify Тобіас Лютке, французький бізнесмен і гендиректор LVMH Бернар Арно та інші.