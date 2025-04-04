У Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію після масованого удару по місту. Загинули пʼять людей

У Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію після масованого російського удару дронами по місту. Усього загинули пʼять людей, ще 34 — поранені.

Про це повідомили в ДСНС.

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Один з російських дронів влучив у двоповерхівку. З-під її розвалин дістали тіла чотирьох загиблих.

Серед постраждалих був один рятувальник.

На місці працювали рятувальники Харківського, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС, сапери, кінологи та психологи, а ще близько 100 співробітників ДСНС та 17 одиниць спеціальної техніки.