У Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію після масованого удару по місту. Загинули пʼять людей

У Харкові завершили пошуково-рятувальну операцію після масованого російського удару дронами по місту. Усього загинули пʼять людей, ще 34 — поранені.
Про це повідомили в ДСНС.
Один з російських дронів влучив у двоповерхівку. З-під її розвалин дістали тіла чотирьох загиблих.
Серед постраждалих був один рятувальник.
На місці працювали рятувальники Харківського, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС, сапери, кінологи та психологи, а ще близько 100 співробітників ДСНС та 17 одиниць спеціальної техніки.
- У ніч на 4 квітня Росія масовано атакувала Харків дронами. Це третя ніч поспіль, коли росіяни масовано атакують місто.
- Останніми тижнями РФ змінила тактику. Ударні дрони залітали групами й завдавали комбінованих ударів по житлових кварталах, критичній інфраструктурі, бізнес-об’єктах. А коли на місце прибували рятувальні служби, то росіяни атакували вдруге.