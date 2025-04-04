Росія масовано атакувала Харків дронами: є загиблі й десятки поранених

Російські окупанти третю ніч поспіль завдають масованого удару по Харкову. Через атаку дронів загинули чотири людини, ще 35 поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов і мер міста Ігор Терехов.
Пізно вночі з 3 на 4 квітня росіяни завдали ударів безпілотниками по Новобаварському району. Спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка. Кількість постраждалих зростала щохвилини. Серед них є діти.
Тіла загиблих рятувальникам доводилося деблокувати з-під завалів будинку. Пошуково-рятувальна операція триває.
Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударних дронів для міста.
- У ніч з 29 на 30 березня росіяни вдарили дронами по військовому госпіталю в Харкові, через що загинули дві людини.
- У березні Росія удвічі частіше обстрілювала Харків, ніж у лютому. За місяць росіяни атакували місто 42 рази.
- Останніми тижнями РФ змінила тактику. Ударні дрони залітали групами й завдавали комбінованих ударів по житлових кварталах, критичній інфраструктурі, бізнес-об’єктах. А коли на місце прибували рятувальні служби, то росіяни атакували вдруге.