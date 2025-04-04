Reuters: Німеччина фінансує аналог Starlink для України

Німеччина близько року оплачує доступ України до супутникової інтернет-мережі, якою керує французька компанія Eutelsat.

Про це повідомляє Reuters.

Це підтвердила головна виконавча директорка Eutelsat Єва Бернеке, виступаючи в штаб-квартирі компанії в Парижі 4 квітня. Вона не уточнила вартість послуг.

За словами Бернеке, в Україні є майже тисяча терміналів, що підʼєднують користувачів до мережі Eutelsat. Протягом кількох тижнів їхня кількість може збільшитися ще на 5—10 тисяч. Терміналів Starlink у країні наразі приблизно 50 тисяч.

Відповідаючи на питання, чи буде Берлін фінансувати це додаткове забезпечення, речниця Eutelsat Джоанна Дарлінгтон відповіла, що цей крок поки обговорюють. У компанії підкреслили, що переговори з партнерами по ЄС стосовно України активні. Eutelsat входить до консорціуму, який розробляє довгостроковий супутниковий проєкт для України — IRIS².

Супутники Eutelsat перебувають на більшій відстані від Землі й забезпечують нижчу швидкість підключення. Бернеке каже, що мережа використовує відносно дешеві термінали, які можуть стати достойною альтернативою Starlink для України.