Андрія Шевченка не обрали у виконком УЄФА. Він назвав причиною «політичні чинники»

Українського футболіста і тренера Андрія Шевченка не обрали до виконавчого комітету УЄФА. Голосування відбулося 3 квітня під час 49-го Конгресу організації в місті Белград, Сербія.

Про це йдеться в заяві Шевченка на сторінці УАФ.

Представника України підтримали лише 15 європейських країн. Президент УАФ посів четверте місце серед пʼяти кандидатів, які претендували на дворічний термін у виконкомі УЄФА. Лідерами стали іспанець Рафаель Лузан та ізраїльтянин Моше Зуарес.

«Я вірю в чесну, відкриту і прозору конкуренцію. На жаль, в останні кілька днів ми отримали чіткі сигнали про те, що через політичні чинники і Україні, і мені особисто не раді в керівництві УЄФА. Ці побоювання були підтверджені подіями, що відбулися під час самого Конгресу», — прокоментував Андрій Шевченко.

Він подякував національним асоціаціям, які проголосували за нього. «Це голосування стосувалося не лише мене як кандидата — це був голос підтримки всієї нашої країни», — додав футболіст.