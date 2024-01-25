Андрій Шевченко став новим президентом Української асоціації футболу

На позачерговому конгресі Андрія Шевченка обрали новим президентом Української асоціації футболу (УАФ).

Про це повідомило «Суспільне Спорт» з місця події.

До цього він був єдиним кандидатом на цю посаду. Усі постійні члени організації підтримали його кандидатуру, бо він відповідає вимогам та критеріям.

Андрій Шевченко був професійним футболістом у 1994—2012 роках, після чого перейшов на тренерську роботу, зокрема був головним тренером національної збірної України. Заслужений майстер спорту України (2003), Герой України (2004), після початку повномасштабного вторгнення став амбасадором фандрейзингової платформи United24. У вересні 2023 року Шевченко став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Арешт експрезидента УАФ Андрія Павелка

З березня 2015 року Українську асоціацію футболу очолював Андрій Павелко. 29 листопада 2022 року Печерський районний суд Києва відправив Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелко одразу ж вийшов під заставу 9,8 мільйона гривень. Однак 16 червня суд вирішив арештувати Павелка, а заставу переказати на користь держави.

У 2018—2019 роках слідчі Нацполіції відкрили кримінальні провадження щодо керівництва УАФ та її голови Андрія Павелка через можливе розкрадання бюджетних 270 мільйонів гривень ($11,16 млн), які були виділені на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах, а також через можливе заволодіння бюджетними коштами «ФФУ Продакшн» і «Спорт Технологія».

Ще дві справи розслідує Національне антикорупційне бюро: зловживання службовим становищем керівництвом федерації, яке призвело до завищення цін під час придбання полів, і недостовірне декларування майна президентом федерації Андрієм Павелком.