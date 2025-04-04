Генсек НАТО: Шлях України до Альянсу є незворотнім

Генсек НАТО Марк Рютте підтверджує, що шлях України до Альянсу є незворотнім.
Про це він заявив 4 квітня на пресконференції після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає кореспондентка «Бабеля».
«Ми вирішили у Вашингтоні (у липні 2024 року під час Вашингтонського саміту лідерів держав-членів НАТО), що шлях України до НАТО є незворотнім. Ми будуємо міст за допомогою всього, що робимо з Україною, щоб Україна була максимально сумісною з НАТО», — наголосив він.
Водночас Рютте зазначив, що Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди.
- Україна послідовно виступає за членство в НАТО, зокрема, у 2019 році Верховна Рада схвалила зміни до Конституції про стратегічний курс на вступ України в Євросоюз та НАТО.
- Адміністрація президента Джо Байдена підтримувала курс України в НАТО, однак після повернення Трампа до Білого дому в США заявили, що не вважають членство України реалістичним.
- У жовтні 2024 року Politico писало, що проти України в НАТО виступають сім країн, серед яких США, Німеччина, Словаччина й Угорщина. Однак українське членство також не підтримують Бельгія, Словенія та Іспанія.