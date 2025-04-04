Генсек НАТО: Шлях України до Альянсу є незворотнім

Генсек НАТО Марк Рютте підтверджує, що шлях України до Альянсу є незворотнім.

Про це він заявив 4 квітня на пресконференції після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає кореспондентка «Бабеля».

«Ми вирішили у Вашингтоні (у липні 2024 року під час Вашингтонського саміту лідерів держав-членів НАТО), що шлях України до НАТО є незворотнім. Ми будуємо міст за допомогою всього, що робимо з Україною, щоб Україна була максимально сумісною з НАТО», — наголосив він.

Водночас Рютте зазначив, що Україні ніколи не обіцяли, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди.