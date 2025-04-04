Росія запустила по Україні десятки ударних дронів і БпЛА-імітаторів. Ось як працювала ППО

У ніч на 4 квітня Сили ППО знищили 42 ударні дрони Shahed, ще 22 безпілотники-імітатори не досягли своїх цілей — вони локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього Росія запустила 78 БпЛА — ударних Shahed та імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ).

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вони працювали на півночі, сході та в центрі країни.

Через російську масовану атаку постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.