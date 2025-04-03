МЗС України: На Росію треба тиснути, щоб примусити її до миру. НАТО має це розуміти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорить з колегами з країн-членів НАТО питання, як примусити Росію до реального діалогу. А також гарантії миру, щоб Росія не атакувала Україну знову.

Про це Сибіга заявив перед початком Ради Україна — НАТО в Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

«Я приїхав у НАТО говорити про справедливий, зрозумілий і тривалий мир, і про те, як його досягнути. Ми прийняли пропозицію США про 30-денне припинення вогню. Але ми бачимо, що Путін говорить про вимоги і умови. Росія має почати серйозно ставитись до миру. Треба тиснути на Росію. Росія залишається екзистенційною загрозою для Європи», — зазначив голова МЗС України.

Сибіга додав, що зупинити Росію може лише тиск — і тільки тоді Москва почне реальний діалог про мир.

«Я також обгорюватиму наші нагальні потреби та гарантії безпеки. Без таких гарантій росія атакує знову», — зазначив Сибіга.

Він також наголосив, що Україна – це захисник миру в Європі, а не країна, яка шукає захисту. За його словами. Україна витрачає 26% свого бюджету на оборону і здатна забезпечити себе зброєюна 40%. Тож НАТО і Європа мають бачити в Києві сильного й відданого партнера.

Миротворчі зусилля Трампа

11 березня в Джидді, Саудівська Аравія, пройшов черговий раунд перемовин між Україною та США. За його підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони, зокрема, обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Уже 19 березня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Згодом США домовилися з Україною та Росією про заборону атак у Чорному морі. Однак російські офіційні особи заявили, що узгоджене припинення вогню на морі в Чорному морі залежить від послаблення санкцій, що суперечить заяві США.

Тим часом Росія продовжує масовані атаки на Україну, її цивільну інфраструктуру.