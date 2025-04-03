Іспанія припинила видавати «золоті» візи для іноземних інвесторів

В Іспанії припинили дію програми «золотих» віз — нею користувалися іноземці, які робили значні інвестиції в нерухомість країни.

Про це повідомили в іспанському уряді.

Громадяни країн, які не входять до Європейського Союзу, раніше могли інвестувати від €500 тисяч в іспанську нерухомість без оформлення іпотеки й отримати так звану золоту візу. Це дозвіл на проживання й роботу в Іспанії протягом трьох років.

Скасування програми має допомогти громадянам, які зазнають труднощів з доступом до житла в певних районах, зокрема через високі ціни на нерухомість, повідомила міністр житлового будівництва та міського розвитку Іспанії Ісабель Родрігес.

Іноземці, які звернулися по «золоті» візи до того, як закон набув чинності, зможуть отримати документи за попередніми правилами. Ті, хто отримав у межах програми посвідку на проживання, збережуть її протягом терміну, зазначеного в їхніх документах.

Інвестиції в нерухомість вважали найбільш затребуваним варіантом отримання посвідки на проживання в Іспанії за програмою «золотих» віз. Станом на 2023 рік, пише іспанська газета El Pais, влада Іспанії видала 22 430 «золотих» віз.

Водночас 75% усіх посвідок на проживання приблизно порівну отримали громадяни країн Азії, здебільшого Китаю, і європейських країн, які не входять до ЄС, переважно України та Великої Британії (після Брекзиту), а ще Росії. Майже всі власники «золотих» віз (93%) живуть у семи провінціях: Барселона, Мадрид, Малага, Аліканте, Балеарські острови, Жирона і Валенсія.