Серед власників «золотих» віз Великої Британії знайшли підсанкційних російських олігархів

В уряді Великої Британії заявили, що невелика кількість людей, які отримали так звані золоті візи, могли отримати свої статки завдяки корупції або іншій незаконній діяльності.

Про це пише Reuters.

За словами голови МВС Великої Британії Суелли Браверман, серед власників «золотих» британських віз є десять олігархів, які перебувають під санкціями через війну росії в Україні.

У 2022 році уряд Великої Британії скасував візи, які передбачали можливість отримання посвідки на проживання тим, хто інвестував не менше £2 мільйонів. Це сталося за кілька днів до вторгнення росії в Україну на тлі побоювань щодо притоку незаконних російських грошей.

У 2018 році після отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля уряд вперше вирішив перевірити власників таких віз. Деталі цього розслідування оприлюднили лише 12 січня 2023 року.

«Перегляд справ виявив невелику кількість осіб, повʼязаних із маршрутом отримання візи рівня 1 (інвестор), які потенційно перебували під високим ризиком отримати статки шляхом корупції чи іншої незаконної фінансової діяльності та/або були залучені в серйозну та організовану злочинність», — йдеться у заяві міністра внутрішніх справ Суелли Браверман.

За її словами, перевірка показала, що британські «золоті» візи приваблюють «непропорційно велику кількість претендентів з країн, зазначених у Національній оцінці ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму Великої Британії».

В уряді Сполученого Королівства не назвали точну кількість віз, виданих неналежним чином людям із потенційно кримінальним минулим.

Що таке «золота» віза і як її видавали?

Віза інвестора Tier 1 зʼявилася у 2008 році з метою привернути до Британії багатих людей, які проживають за межами ЄС. Зокрема, така віза була у російського бізнесмена Романа Абрамовича.

Щоб отримати «золоту» візу, необхідно було інвестувати щонайменше £2 мільйона в економіку країни — зазвичай шляхом купівлі державних цінних паперів або акцій місцевих компаній в перші три місяці після переїзду до Великої Британії. Разом з тим, програму критикували через побоювання, що її використовують для відмивання грошей.

Інвестори повинні були мати рахунок у британському банку і позитивну характеристику. У разі схвалення візу видавали на три роки і чотири місяці, а потім її можна було продовжити ще на два роки.