В Іспанії скасують «золоті» візи для іноземних інвесторів у нерухомість

Іспанія скасує програму «золотих» віз — нею користувалися іноземці, які робили значні інвестиції в нерухомість країни.
Про це повідомив премʼєр-міністр Педро Санчес, передає Reuters.
За його словами, відмова від такої програми зумовлена зробити доступ до житла «правом, а не спекулятивним бізнесом».
Громадяни країн, які не входять до ЄС, могли інвестувати від €500 тисяч в іспанську нерухомість без оформлення іпотеки й отримати так звану «золоту» візу — дозвіл на проживання й роботу в Іспанії протягом трьох років.
«Сьогодні 94 з кожних 100 таких віз повʼязані з інвестиціями в нерухомість у великих містах, які стикаються з надзвичайно напруженим ринком і де майже неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже там живе, працює і платить податки», — аргументував Санчес.
Водночас речник провідного вебсайту для оренди та купівлі будинків в Іспанії Idealista Франсіско Інарета зазначив, що проблема з житлом в Іспанії виникла не через програму «золотих» віз, а через відсутність пропозиції та сплеск попиту.
Уряд запустить процес ліквідації програми на щотижневому засіданні кабінету міністрів.
З 2013 року, коли програма запрацювала, і до листопада 2022 року Іспанія видала майже 5 000 «золотих» віз. Найбільше їх отримали китайські та російські інвестори.
- У 2022 році Єврокомісія закликала уряди країн ЄС скасувати національні програми «золотих» віз для інвесторів. Це зробили на тлі побоювань, що серед володарів таких віз опиняться люди, щодо яких введені санкції. Так сталося у Великій Британії. Голова МВС Суелла Браверман у січні заявила, що серед власників «золотих» британських віз є десять олігархів, які перебувають під санкціями через війну росії в Україні.
- У 2023 році Італія призупинила видачу «золотих» віз для громадян росії та Білорусі.