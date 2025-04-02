В «Армія+» з’явилися шість нових рапортів — на звільнення зі служби за здоров’ям і через сімейні питання

У застосунку «Армія+» з’явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я.

Про це повідомляє Міноборони.

Вони доступні у новій версії, яку можна завантажити з App Store чи Play Market.

Серед нових рапортів:

звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;

звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;

звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;

звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;

звільнення за станом здоров’я.

Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають вичерпні інфодовідки, які дають лаконічні та зрозумілі поради та пояснення, які документи можуть знадобитися під час подачі рапорту. Самі рапорти створені з чітким алгоритмом подачі, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати рапорт командиру без помилок.