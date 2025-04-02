Reuters: У Білому домі США визнають, що Путін не хоче мирної угоди з Україною

Високопосадовці Адміністрації президента США Дональда Трампа останнім часом розчаровуються у Росії — Кремль не демонструє готовності завершити війну в Україні. Американський план досягти припинення вогню до квітня або травня провалюється.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

На зустрічах у Білому домі та Державному департаменті чиновники обговорювали, як економічно чи дипломатично натиснути на Путіна, щоб змусити його піти на мирну угоду з Україною. Дональд Трамп неодноразово казав, що довіряє Путіну та вірить у його прагнення до миру, але його останні заяви свідчать про те, що американський президент уже сумнівається у «щирості» Кремля.

Білий дім розглядає можливість ввести додаткові мита і санкції проти Росії. Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон може запровадити мита у 25—50% на російську нафту.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що розгляне можливість запровадження вторинних санкцій на всю російську нафту, якщо Москва не буде серйозно налаштована на мирне вирішення конфлікту», — повторив представник Ради національної безпеки США Джеймс Г’юїт.

Спочатку президент Дональд Трамп і його радники планували домогтися повного припинення вогню до квітня або травня, а згодом укласти довгострокову мирну угоду між Україною та Росією. Зараз ці плани не виглядають реалістичними. І такий сценарій суперечить обіцянкам Трампа, який позиціонує себе як майстер угод, про швидше завершення війни з його приходом до влади.

Хоч американські чиновники часто критикували саме Україну за переговорний процес і за те, що Київ не підписує угоду про корисні копалини, але зараз їхня критика все більше спрямована на Москву.

Державний секретар США Марко Рубіо минулого тижня сказав міністрам закордонних справ країн Балтії, що мир в Україні — ще не гарантований, а угода — далека від підписання.

Європейські та американські розвідслужби давно повідомляють політикам, що Путін навряд чи погодиться на мирні переговори, поки вірить, що в нього є війська перевага.

Натомість нова адміністрація США обрала спершу стратегію наближення до Москви й посилення тиску на Київ. Проте Кремль не пішов завдяки цьому на поступки, а навпаки, почав висувати все нові й нові умови.

Що передувало

У березні відбувся раунд перемовин між делегаціями України та США. За його підсумками Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу й обмін розвідданими. Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія. Вона цього не зробила.

Згодом Трамп поговорив з Путіним, зокрема вони обговорили запропоноване Штатами 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб на цей період в Україні зупинили мобілізацію та переозброєння ЗСУ. Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Наступного дня Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним. Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Тим часом Росія продовжує масовані атаки на Україну, її цивільну й енергетичну інфраструктуру.