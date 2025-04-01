«Укрзалізниця» відновила ще низку функцій після масштабної кібератаки

Ще кілька сервісів «Укрзалізниці» запрацювали після масштабної кібератаки, яка сталася наприкінці березня.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Фахівці відновили інтеграцію з «Армія+» для придбання квитків зі спецрезерву військовими, а також моніторинг і автовикуп квитків у застосунку і на сайті. Для користувачів знову доступна верифікація через «Дія.Підпис» для найпопулярніших міжнародних рейсів.

«Загалом «Укрзалізниця» вже відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів, незабаром повернеться портал замовлення додаткових послуг і програма лояльності. Також триває робота над відновленням відображення в застосунку квитків, які зникли з акаунту внаслідок кібератаки», — розповіли представники компанії.

Вантажні сервіси УЗ планує відновити в першій декаді квітня. Зараз усі необхідні документи на перевезення вантажів оформлюють у паперовому вигляді.