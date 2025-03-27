«Укрзалізниця» відновила онлайн-продажі квитків після кібератаки — на це пішло 89 годин

Після масштабної кібератаки «Укрзалізниця» відновила онлайн-продажі квитків. Роботи з відновлення зайняли 89 годин.

Про це повідомили у пресслужбі перевізника.

На першому етапі працюватиме тільки базовий функціонал: продаж і повернення квитків на всі напрямки на наступні 20 діб.

В УЗ додали, що не допустили витоку жодної сенситивної інформації. Фахівці продовжують працювати над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських.

Водночас все ще можливі тимчасові технічні перебої в роботі через пікові перевантаження сервісу.