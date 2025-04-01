У Польщі затримали «політексперта» з пулу Медведчука і передали Києву. Він дискредитував Україну

У Польщі затримали «політичного експерта» з медійного пулу підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука. Це вперше, коли в Україну передали російського агента, який працював проти держави в інформаційній сфері.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Пресслужба не називає імені підозрюваного, але джерела «Бабеля» у правоохоронних органазх кажуть, що йдеться про Кирила Молчанова.

За даними слідства, Молчанов працював одночасно на дві російські спецслужби — Федеральну службу безпеки та Службу зовнішньої розвідки Росії. СБУ каже, що він дискредитував Україну на міжнародній арені та намагався розхитати внутрішню ситуацію в країнах-партнерах України.

У 2022 році він виїхав до Росії, де згодом став одним з ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів «Другая Украина» та «Голос Європи» (Voice of Europe).