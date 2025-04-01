У Польщі затримали українця — підозрюють його в шпигунстві на користь Росії

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали 47-річного українця — його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський.

Підозрюваного українця затримали на території Мазовецького воєводства. За версією слідства, чоловік мав розвідати інформацію про військові об’єкти у Польщі на замовлення російських спецслужб.

Прокуратура розпочала розслідування та висунула чоловікові звинувачення в участі в діяльності російської розвідки проти Польщі. Окружний суд Варшави заарештував його на три місяці. Сам чоловік пояснив, що чинив так через «ідеологічні звʼязки з Росією».