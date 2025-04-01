Уряд розширив виплату 1 млн грн за «Контрактом 18—24». Хто зможе отримати кошти

Кабінет міністрів розширив виплату одноразової грошової винагороди за «Контрактом 18—24». Тепер її зможуть отримати молоді військові не тільки Збройних сил України, але й Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також одноразову грошову винагороду в розмірі мільйона гривень виплачуватимуть військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спецпризначення, які:

до 25 років були прийняті або призвані на службу під час воєнного стану (з 24 лютого 2022 року);

відслужили в бойових умовах не менше шести місяців;

брали безпосередню участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях, у «сірій зоні» або на території держави-агресора.

Крім того, уряд змінив підхід до визначення посад — Генеральний штаб ЗСУ, Нацгвардія та ДПСУ самостійно затверджуватимуть перелік штатних позицій для військовослужбовців віком 18—25 років, які підписують контракт.

Також спрощено проходження медогляду, зокрема процедуру обстеження у психіатра.

Що передбачає програма «Контракт 18—24»

В Україні 11 лютого офіційно запустили контракт на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації. Основні умови: демобілізація після року служби, можливість заробити до 2 мільйонів гривень за рік.

За контракт можна буде отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання.

Також для таких добровольців пропонуватимуть іпотеку під 0%, безкоштовне навчання в університеті, дозвіл на виїзд за кордон після року служби та інші соціальні гарантії. Детально з умовами можна ознайомитись тут і тут.

Громадяни віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракт, можуть обіймати лише бойові посади.