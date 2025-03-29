WSJ: Голова Пентагону приводив дружину на зустрічі з іноземними військовими — там обговорювали конфіденційну інформацію

Міністр оборони США Піт Гегсет приводив свою дружину, колишню продюсерку Fox News, на дві зустрічі з іноземними військовими колегами, де обговорювали конфіденційну інформацію.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Однією з таких зустрічей була дискусія на високому рівні в Пентагоні 6 березня між Гегсетом і міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.
Вона відбулася в чутливий момент — за день після того, як США заявили, що припиняють обмін розвідданими з Україною. За словами джерел, на цій зустрічі обговорювали обґрунтування цього рішення США, а також майбутнє військове співробітництво між країнами.
Мінстр оборони може запросити будь-кого на зустріч з іноземними колегами, але списки учасників зазвичай ретельно обмежуються. Як правило, очікується, що учасники матимуть допуск до секретної інформації, зважаючи на делікатний характер обговорень. Дружина ж Гегсета Дженніфер Гегсет не є співробітницею Міністерства оборони.
Дружина Гегсета також була присутня на зустрічі в лютому в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де представники оборонних відомств країн-членів Альянсу обговорювали свою підтримку України.
Деякі іноземні учасники зустрічей не знали, хто така Дженніфер Гегсет, а інші були здивовані її присутністю, але продовжували роботу, не висловлюючи заперечень.
- Гегсет та кілька інших чиновників сектора нацбезпеки США опинилися в центрі скандалу після того, як головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його випадково запросили в чат, де обговорювали атаку по хуситах.
- Незабаром після цього журналісти Der Spiegel зʼясували, що особисті дані кількох учасників того чату — Гегсета, радника Білого дому з національної безпеки Майкла Волтца та директорки Національної розвідки Тулсі Габбард — можна знайти у відкритому доступі.