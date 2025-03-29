WSJ: Голова Пентагону приводив дружину на зустрічі з іноземними військовими — там обговорювали конфіденційну інформацію

Міністр оборони США Піт Гегсет приводив свою дружину, колишню продюсерку Fox News, на дві зустрічі з іноземними військовими колегами, де обговорювали конфіденційну інформацію.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Однією з таких зустрічей була дискусія на високому рівні в Пентагоні 6 березня між Гегсетом і міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Вона відбулася в чутливий момент — за день після того, як США заявили, що припиняють обмін розвідданими з Україною. За словами джерел, на цій зустрічі обговорювали обґрунтування цього рішення США, а також майбутнє військове співробітництво між країнами.

Мінстр оборони може запросити будь-кого на зустріч з іноземними колегами, але списки учасників зазвичай ретельно обмежуються. Як правило, очікується, що учасники матимуть допуск до секретної інформації, зважаючи на делікатний характер обговорень. Дружина ж Гегсета Дженніфер Гегсет не є співробітницею Міністерства оборони.

Дружина Гегсета також була присутня на зустрічі в лютому в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, де представники оборонних відомств країн-членів Альянсу обговорювали свою підтримку України.

Деякі іноземні учасники зустрічей не знали, хто така Дженніфер Гегсет, а інші були здивовані її присутністю, але продовжували роботу, не висловлюючи заперечень.