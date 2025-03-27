Особисті дані високопосадовців нацбезпеки США є у вільному доступі — їх знайшли журналісти Der Spiegel

Контактні дані деяких з американських чиновників з нацбезпеки, включно з номерами мобільних телефонів, є у вільному доступі в інтернеті — їх знайшли журналісти.

Про це йдеться в розслідуванні Der Spiegel.

Для цього журналісти використовували комерційні пошукові системи та зламані дані клієнтів, що були опубліковані в інтернеті. Серед тих, хто постраждав від витоку, — радник Білого дому з національної безпеки Майкл Волтц, директорка Національної розвідки Тулсі Габбард і міністр оборони Піт Гегсет.

Більшість зі знайдених номерів і адрес електронної пошти, ймовірно, досі використовуються, а деякі з них повʼязані з профілями в соціальних мережах, таких як Instagram і LinkedIn. Їх використовували для створення облікових записів у Dropbox і профілів у застосунках, які відстежують дані про роботу. Існують також профілі WhatsApp для відповідних телефонних номерів, а в деяких випадках навіть акаунти Signal.

У Der Spiegel зазначили, що було особливо легко знайти номер мобільного телефону й адресу електронної пошти Гегсета. Вони звернулися до комерційного постачальника контактної інформації, що здебільшого використовується компаніями для продажу, маркетингу і підбору персоналу.

Журналісти надіслали провайдеру посилання на профіль голови Пентагону в LinkedIn і отримали у відповідь адресу Gmail і номер мобільного телефону, а також іншу інформацію. Пошук витоку даних користувачів показав, що адресу електронної пошти та інколи навіть пов’язаний із нею пароль можна було знайти в понад 20 загальнодоступних джерелах. Використовуючи загальнодоступну інформацію, вдалося переконатися, що електронна адреса використовувалася лише кілька днів тому.

Тим часом наданий номер мобільного телефону привів до облікового запису WhatsApp, який Гегсет, очевидно, нещодавно видалив. На фото облікового запису було зображення самого міністра без сорочки, у бейсболці та з дітьми поруч.

Номер мобільного телефону й адресу електронної пошти Волтца можна було знайти за допомогою того самого провайдера, а також за допомогою популярної у США системи пошуку людей. Журналісти також змогли знайти кілька паролів до електронної пошти Волтца в базах даних, що потрапили в мережу. Ця інформація привела до профілів радника Білого дому в Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp і Signal.

Getty Images

Що стосується директорки Національної розвідки Тулсі Габбард, вона була більш обережною зі своїми даними, ніж двоє її колег-чоловіків, кажуть журналісти. Вона заблокувала свої дані в комерційних пошукових системах, які містили дані Гегсета і Волтца. Однак її електронну адресу можна було знайти на WikiLeaks і Reddit.

Адреса електронної пошти Габбард доступна в понад 10 витоках. В одному з них також міститься частковий номер телефону, який після заповнення веде до активного акаунту WhatsApp і профілю в Signal.

Офіс директора національної розвідки заявив, що особисті дані Габбард злили майже 10 років тому, що вона кілька років не використовувала відповідні платформи та кілька разів змінювала свої паролі. Проте розслідування журналістів виявило, що приватний обліковий запис Google, який належить Габбард, використовувався лише близько двох тижнів тому.

Щоб захистити приватну контактну інформацію американських політиків, Der Spiegel не публікує знайдені номери телефонів, адреси електронної пошти та паролі. Крім того, не було проведено жодних перевірок, щоб визначити, чи паролі до адрес електронної пошти досі активні. Журналісти повідомили Габбард, Гегсету і Волтцу про свої висновки.