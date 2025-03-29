Суд у США призупинив закриття «Голосу Америки»

У пʼятницю, 28 березня, федеральний суддя тимчасово призупинив ліквідацію «Голосу Америки».
Про це пише NYT.
Суддя Джей Пол Откен з окружного суду США на Мангеттені ухвалив це рішення після судового слухання за позовом журналістів «Голосу Америки» та їхніх профспілок, який вони подали напередодні.
У позові йшлося, що дії адміністрації, а саме — відправка сотень співробітників в оплачувану відпустку, порушили права журналістів, про які йдеться в Першій поправці до Конституції США.
Це рішення тимчасове і не є остаточним — судові розгляди триватимуть.
Що передувало
Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода». Відтак повідомили про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.
За кілька днів у «Радіо Свобода» заявили, що США припинили фінансування видання. Усіх співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку. Йдеться про понад 1 300 журналістів, продюсерів і допоміжний персонал.
І «Голос Америки», і «Радіо Свобода» подали позов до суду проти такого рішення. Щодо останнього, то спершу суд тимчасово зупинив ліквідацію та зобовʼязав виплатити мовнику частину гранту. А вже 27 березня Агентство США з глобальних медіа (USAGM) вирішило відкликати своє рішення про скасування гранту. Це відбулося на підставі рішення Федерального окружного суду у Вашингтоні, який став на бік мовника.
Право скасувати фінансування в майбутньому USAGM залишило за собою. Частина гранту, що залишилася, розрахована до 30 вересня 2025 року.
- Раніше американський мільярдер і очільник нового департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск закликав закрити медіа «Радіо Свобода» і «Голос Америки». Тоді він казав, що ніхто не слухає «Радіо Свобода» і «Голос Америки», і називав ці медіа «божевільними лівими радикалами, які розмовляють самі із собою, спалюючи щороку мільярд доларів грошей платників податків США». Уряд США історично зображував «Голос Америки» як противагу іноземній пропаганді та модель вільного, чесного і правдивого висвітлення новин.