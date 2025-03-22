Працівники «Голосу Америки» подали до суду на Агентство США з глобальних медіа через припинення фінансування

Співробітники «Голосу Америки» (VOA) подали до суду проти Агентства США з глобальних медіа (USAGM). Вони заявляють, що закриття медіа, які фінансує уряд США, порушує право на свободу слова та журналістську роботу, яке гарантує американська Конституція.

Про це йдеться в повідомленні «Репортерів без кордонів» (RSF) — міжнародної організації, яка бореться за свободу преси та захист журналістів у всьому світі. Вона виступає проти цензури і допомагає журналістам, які потрапляють під загрозу через свою роботу.

«Репортери без кордонів»разом з працівниками VOA подала судовий позов проти USAGM — це федеральне агентство, яке контролює «Голос Америки». Судовий позов також стосується старшої радниці відомства Карі Лейк та виконувача обов’язків генерального директора Віктора Моралеса.

Вони вимагають, щоб ліквідацію «Голосу Америки» негайно зупинили, а працівників повернули на роботу.

«Авторитарні режими, такі як Кремль і Комуністична партія Китаю, голосно вітають смерть «Голосу Америки». Очевидно, що дії Дональда Трампа сприятимуть більш жорстким репресіям проти журналістів і свободи преси, наражаючи на більшу небезпеку співробітників, кореспондентів, волонтерів і прихильників «Голосу Америки» та «Радіо Свобода», а також їхніх прихильників», — заявила директорка «Репортерів без кордонів» Клейтон Ваймерс.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких USAGM. Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа»/«Радіо Свобода». За цим послідувало повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.