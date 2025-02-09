Ілон Маск закликає закрити медіа «Радіо Свобода» і «Голос Америки»

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Американський мільярдер і очільник нового департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск закликав закрити медіа «Радіо Свобода» і «Голос Америки».

Про це він написав у своїй соцмережі Х.

Він вважає, що ніхто не слухає «Радіо Свобода» і «Голос Америки», і називає ці медіа «божевільними лівими радикалами, які розмовляють самі із собою, спалюючи $1 мільярд на рік грошей платників податків США».

«Голос Америки» є частиною Агентства глобальних медіа США, яке також керує Radio Free Europe та Radio Liberty. Уряд США історично зображував «Голос Америки» як противагу іноземній пропаганді та модель вільного, чесного, правдивого висвітлення новин. Це медіа мовить понад 40 мовами. Тим часом «Радіо Свобода» — понад 20 мовами. Його метою проголошують незалежну журналістику, розслідування й підтримку демократії.

Ще до інавгурації президент США Дональд Трамп заявив, що хоче бачити свою союзницю Карі Лейк очільницею «Голосу Америки». Деякі журналісти «Голосу Америки» тоді висловили стурбованість цією ідеєю, тому що Лейк часто критикує медіа й заперечувала результати попередніх виборів. Однак президенти зазвичай не обирають голів «Голосу Америки».

Департамент урядової ефективності Маска, також відомий як DOGE, створили, щоб виявляти й усувати те, що адміністрація Трампа вважає марнотратством державних грошей. Доступ DOGE до записів Мінфіну і перевірка різних державних установ викликала занепокоєння у критиків, яких хвилює зростання влади Ілона Маска. Водночас прихильники останнього підтримали ідею стримувати «роздуті державні фінансування».