Bloomberg: Індія не пустила танкер з російською нафтою у свій порт

Танкеру, що перевозив російську нафту для нафтопереробної компанії Indian Oil Corporation, не дозволили увійти до індійського порту через брак необхідних документів.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Танкер Andaman Skies під прапором Гондурасу, побудований у 2004 році, завантажив 767 тисяч барелів нафти у Мурманську 24 лютого і мав розвантажитись у Вадинарі 30 березня.
Індійські правила вимагають, щоб танкери, старші за 20 років, мали сертифікат придатності до плавання, виданий членом Міжнародної асоціації класифікаційних товариств або організацією, уповноваженою місцевим регулятором. Однак судно було сертифіковано місцевим консалтинговим агентством Dakar Class, яке не визнається індійською владою.
Зараз судно перебуває в Аравійському морі між Оманом та Індією, все ще повністю завантажене.
За словами джерел, судно пустили до індійського порту минулого року, оскільки на той час воно ще не відпрацювало 20 років.
- Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти, що продається зі знижкою після того, як західні країни запровадили санкції проти Москви через її вторгнення в Україну у 2022 році.
- 10 січня США ввели масштабний пакет санкцій проти російських нафтових компаній. Під обмеження потрапили 184 російських танкери, зокрема з тіньового флоту Кремля. Як наслідок Китай та Індія зупинили торгівлю російською нафтою, а наприкінці лютого імпорт російської нафти в Індію впав до найнижчого за два роки рівня.
- В березні імпорт російської нафти відновився, повернувшись до майже звичного рівня після 3-місячного спаду. Тепер вантажі доставляють судна, що не підпадають під санкції, а частину поставок перенаправили з Туреччини.