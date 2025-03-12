Reuters: Імпорт російської нафти в Індію відновився після тримісячного спаду

Імпорт російської нафти в Індію відновився в березні, повернувшись до майже звичного рівня після 3-місячного спаду. Тепер вантажі доставляють судна, що не підпадають під санкції, а частину поставок перенаправили з Туреччини.

Про це пише Reuters.

Відновлення поставок російської нафти до третього за величиною імпортера і споживача нафти в світі послаблює дефіцит пропозиції і знижує ціни на конкуруючі сорти нафти з Близького Сходу.

Поставки російської нафти до Індії та Китаю різко впали на початку цього року після запровадження санкцій США 10 січня, спрямованих проти виробників, страховиків, суден і посередників з метою скорочення доходів Москви від продажу нафти.

У березні імпорт російської нафти, переважно марки Urals, повернувся до рівня 1,54 млн барелів на добу після падіння до 1,1–1,2 млн барелів на добу за попередні три місяці.

Рішення найбільшого нафтопереробного заводу Туреччини Tupras припинити імпорт російської нафти також вивільнило більше поставок на азійські ринки.

Деякі трейдери заявили індійським нафтопереробникам, що будуть використовувати західні судна для доставки вантажів, щоб уникнути ризику потрапити під санкції, додали джерела.

Інший співрозмовник повідомив, що за останні тижні ціна на нафту марки Urals впала нижче $60 за барель, встановлених країнами «Великої сімки», що відкрило доступ до західних судноплавних послуг.