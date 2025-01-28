Reuters: Китай та Індія зупиняють купівлю російської нафти через санкції США

Китай та Індія зупинили торгівлю російською нафтою — все через те, що санкції США спричинили різке зростання тарифів на танкерні вантажні перевезення.

Про це пише Reuters.

Згідно з даними трейдерів і судноплавних компаній, торгівля російською нафтою, яку завантажували в березні, в Азії зупинилась, оскільки в Китаї виник великий розрив у ціні між покупцями й продавцями. Це сталося після того, як вартість фрахту танкерів, на які не вплинули санкції США, різко зросла.

Зокрема, пропозиції на березневу російську нафту сорту ESPO Blend, що експортується з тихоокеанського порту Козьміно, підскочили до $3—5 за барель до ціни ICE Brent на умовах поставки із судна в Китай. Ціни зросли після того, як фрахтові ставки для танкера Aframax на цьому маршруті підскочили на кілька мільйонів доларів.

До моменту введення санкцій стійкий зимовий попит і зміцнення цін на конкуруючі сорти нафти з Ірану призвели до того, що спотові премії на нафту сорту ESPO Blend до Китаю зросли майже до $2 за барель, що є найвищим показником від початку повномасштабної війни РФ проти України, яка спровокувала знижки до $6.

Фінансовий директор індійської компанії Bharat Petroleum Corp Ltd минулого тижня повідомив агентству, що компанія не отримала жодної нової пропозиції на березневі поставки, як це було зазвичай. У компанії очікують, що кількість вантажів, запропонованих на березень, зменшиться порівняно із січнем і груднем.