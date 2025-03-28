Наймасовіший обстріл Кропивницького 20 березня. У лікарні помер чоловік з 90% опіками тіла

У Кропивницькому помер чоловік, який під час обстрілу РФ отримав 90% опіків тіла. Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович не вказав, через який саме обстріл постраждав чоловік. Імовірно, мова про 20 березня — для Кропивницького удари тієї ночі були наймасовішими за час великої війни.

Саме тоді повідомляли про чоловіка в тяжкому стані з 90% опіків тіла. Лікарі боролися за його життя, однак від отриманих травм він помер. Також повідомляли про ще 9 постраждалих, серед них — чотири дитини.

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Тоді атака РФ пошкодила мирні житлові будинки, зокрема приватний сектор і багатоповерхівки в кількох районах. В «Укрзалізниці» повідомляли, що зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура регіону.