РФ атакувала Україну 171 дроном — для Кропивницького удари цієї ночі були наймасовішими. Ось як відпрацювала ППО

У ніч проти 20 березня РФ атакувала Україну 171 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО збила 75 ворожих БпЛА. Ще 63 безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

РФ запускала дрони з різних типів російських напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з території тимчасово окупованого Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Цієї ночі ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях.

Наслідки атаки

Через ворожий напад постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

Для Кропивницького атака цієї ночі стала наймасовішою, повідомили в ОВА. Жертв немає, проте відомо про вісім постраждалих, серед них — дитина, уточнили у ДСНС. Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив «Суспільному», що госпіталізували трьох громадян. Серед них — людина у тяжкому стані з 90% опіків поверхні тіла.



1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран





Психологи надали допомогу 25 людям. Через атаку розбиті мирні житлові будинки, зокрема приватний сектор та багатоповерхівки у кількох районах.

Також уже розгорнули пересувний пункт незламності. Після атаки усі відповідні служби працювали на місці. Лише від ДСНС залучили 65 фахівців та 15 одиниць техніки.