Держсекретар Рубіо заперечив, що США продовжили розслідувати викрадення українських дітей Росією

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що програму з пошуку дітей, незаконно вивезених з України Росією, не поновили. Вона не працює.

Про це йшлося на пресконференції посадовця 28 березня.

У середині березня газета The Washington Post писала, що адміністрація президента США Дональда Трампа припинила ініціативу Conflict Observatory, яка відстежувала масову депортацію українських дітей. Її фінансував уряд США та очолювала Гуманітарна дослідницька лабораторія Єльського університету.

Медіа також писали про ризик видалення всіх даних про зниклих дітей. Відповідальна за це компанія Quiet Professionals вирішила не видаляти базу даних обсерваторії, говорили джерела WP.

Днями The Washington Post повідомило, що американська сторона тимчасово скасувала своє рішення припинити ініціативу Conflict Observatory. За даними газети, вона може працювати ще шість тижнів, перш ніж завершить передачу своїх даних Європолу.

Марко Рубіо спростував цю інформацію. Він стверджує, що рішення призупинити ініціативу не скасовували.

«Програма не відновлена і не фінансується. Вона була частиною скорочень, які ми застосували. Але ми забезпечили безпеку даних і гарантували, що вони у нас є і можуть бути передані будь-яким відповідним органам. Ми зможемо повідомити про це [рішення] наступного тижня», — сказав він журналістам.