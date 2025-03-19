WP: США призупинили розслідування масових викрадень українських дітей Росією. Дані могли видалити

Адміністрація президента США Дональда Трампа припинила ініціативу, що документувала випадки масової депортації українських дітей до Росії.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на власні джерела.

Анонімні американські чиновники кажуть, що цей крок заборонив передавати прокурорам докази у кримінальних справах, зокрема про незаконне переміщення дітей з окупованих територій України.

Минулого місяця дослідників, залучених до відповідної ініціативи Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, поінформували про розірвання контракту Державним департаментом США. Це аргументували бажанням скоротити бюджетні витрати.

Тоді експерти втратили доступ до величезної кількості інформації, зокрема супутникових знімків і біометричних даних, що відстежували місцеперебування близько 35 тисяч українських дітей.

Посадовців найбільше непокоїть те, що бази даних дослідницької лабораторії могли видалити, коли поспішали виконати розпорядження адміністрації. Якщо ж інформацію не видалили, а кудись перемістили, її можуть скомпрометувати, а цифрові докази не прийме суд.

У Держдепартаменті підтвердили WP, що фінансування ініціативи припинили, але не розповіли, що сталося з даними. Неурядова організація MITRE, яка керує базою даних, відмовилася від коментарів.

«Адміністрація Трампа, чи то через свою некомпетентність, чи то маючи намір, поставила під сумнів правдивість доказів воєнних злочинів, зібраних за три роки й профінансованих платниками податків на суму $26 мільйонів», — каже джерело.

Наслідки торкнулися і зусиль Трампа щодо припинення війни в Україні, пише видання. Володимир Зеленський заявляв, що будь-яка мирна угода має включати повернення Росією зниклих українських дітей і притягнення до відповідальності винних у цих злочинах. Марко Рубіо нещодавно називав повернення дітей важливим питанням, яке потрібно розвʼязати.

Базу даних мали передати Європолу, щоб допомогти правоохоронцям у розслідуванні злочинів. Але замороження програми адміністрацією Трампа заблокувало ці заходи.