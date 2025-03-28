МАГАТЕ перевірить інформацію про пошкодження дизельного резервуара на ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запросило доступ до паливних баків на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, щоб самостійно оцінити ситуацію — в Україні повідомляли про пошкодження резервуара дизелю, РФ заперечує.

Про це йдеться на сайті відомства.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 27 березня повідомив, що на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції пошкоджений резервуар дизелю — розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції впродовж 25 днів.



У МАГАТЕ зазначили, що знають про цю новину, але коли агентство звернулося до окупованої ЗАЕС за розʼясненням, там цю інформацію назвали «фейковою» і сказали, що «витоків із паливних баків не виявлено».

На ЗАЕС стверджують, що мають «достатньо палива в резервуарах мінімум для десяти днів роботи своїх дизель-генераторів».

Команда МАГАТЕ цього тижня спостерігала за тестуванням дизель-генераторів на Запорізькій АЕС. Випробування підтвердили, що ці генератори можуть працювати без збоїв.

Гроссі наголосив, що нестабільність електропостачання на ЗАЕС робить справність дизель-генераторів вкрай важливою — вони мають безперебійно вмикатися в разі чергового відключення станції від зовнішніх мереж.

Через бойові дії ЗАЕС уже кілька разів втрачала доступ до зовнішньої електроенергії, тоді доводилося використовувати дизель-генератори, щоб забезпечити охолодження реакторів та підтримку інших критично важливих систем.

Проте в «Енергоатомі» пояснювали, що запуск дизель-генераторів означатиме початок зворотного відрахунку до початку плавлення ядерного палива. Адже їхні ресурси обмежені як за часом роботи, так і за наявністю дизпалива. На ЗАЕС є 20 аварійних дизель-генераторів для шести реакторів.

МАГАТЕ повідомило, що минулої п’ятниці знову підключили розподільний пункт Запорізької ТЕС до електромережі ЗАЕС. Це сталося за півтора місяця після відключення через пошкодження обладнання на ТЕС. Тепер ця лінія знову може забезпечувати станцію резервним живленням.