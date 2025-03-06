Росіяни засудили працівницю ЗАЕС до 15 років позбавлення волі — у липні 2024 року вони її викрали

Росіяни засудили 56-річну працівницю Запорізької атомної електростанції Наталію Шульгу до 15 років позбавлення волі — у липні 2024 року вони її викрали. Жінку звинуватили у «замаху на диверсію у змові зі співробітниками СБУ».

Про це повідомив мер Енергодару Дмитро Орлов.

За його словами, росіяни заявили, що нібито у червні 2024 року жінка намагалась «підірвати лінію електропередачі в Енергодарі, щоб пошкодити електропостачання 3-го мікрорайону».

Так Наталія виглядала до ув'язнення РФ.

Після того як 12 липня 2024 року російські «правоохоронці» тимчасово окупованого Енергодару викрали Наталю, вони взяли її під варту.





Мер Енергодару каже, що як «доказ» проти працівниці ЗАЕС росіяни використали поширене на окупаційних ресурсах явно постановне відео, яке зняли самі ж окупанти в різних місцях та з різних ракурсів за примусової участі вже затриманої Наталії.

У середу, 5 березня, окупаційний «Запорізький обласний суд» виніс жінці вирок, де визнав її винною та засудив до 15 років позбавлення волі та штрафу у 500 тисяч рублів.

«На жаль, таких сфабрикованих окупантами “кримінальних справ” проти цивільних людей на окупованих територіях дуже багато. Регулярно клепаючи все нові фейкові цинічні звинувачення, окупанти продовжують утримувати у полоні наших громадян, під тиском вибиваючи з них зізнання, виносять їм злочинні вироки, називаючи це “правосуддям”», — наголосив мер Енергодару Дмитро Орлов.