Парламент Латвії дозволив поліції збивати дрони

Сейм Латвії 27 березня ухвалив у третьому читанні поправки до закону про поліцію. Він дозволяє правоохоронцям приземляти й збивати безпілотники, якщо ті становлять загрозу.
Про це повідомляє латвійський мовник LSM.
Депутати підтримали поправки без обговорення, 76 парламентарів проголосували за, шість — проти. Закон набуває чинності з моменту його ухвалення.
Доповнений документ дає поліції повноваження застосувати спецзасоби, щоб зупиняти рух дрона в повітрі, воді або на землі. Це дозволено робити, якщо дрон загрожує життю або здоровʼю людей, безпеці обʼєктів під охороною або критичній інфраструктурі. Дозвіл діє, якщо пристрій запустили незаконно або є підозра у злочині.
Поправки також надають правоохоронцям право використовувати вибухівку в певних випадках. Досі протистояти БпЛА в Латвії могли лише прикордонники або військові. Поліцейські лише ідентифікували безпілотники та стежили за їхнім маршрутом, але не збивали.
- У вересні 2024 року безпілотник, який перелетів кордон Латвії з боку Росії, впав на поле поблизу населеного пункту Гайгалава в Резекненському краї. Пізніше виявилося, що це був Shahed з вибухівкою.
- На початку січня 2025 року в аеропорту Риги довелося перенаправляти на інші летовища три літаки через дрони на шляху посадки.