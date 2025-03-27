Парламент Латвії дозволив поліції збивати дрони

Сейм Латвії 27 березня ухвалив у третьому читанні поправки до закону про поліцію. Він дозволяє правоохоронцям приземляти й збивати безпілотники, якщо ті становлять загрозу.

Про це повідомляє латвійський мовник LSM.

Депутати підтримали поправки без обговорення, 76 парламентарів проголосували за, шість — проти. Закон набуває чинності з моменту його ухвалення.

Доповнений документ дає поліції повноваження застосувати спецзасоби, щоб зупиняти рух дрона в повітрі, воді або на землі. Це дозволено робити, якщо дрон загрожує життю або здоровʼю людей, безпеці обʼєктів під охороною або критичній інфраструктурі. Дозвіл діє, якщо пристрій запустили незаконно або є підозра у злочині.

Поправки також надають правоохоронцям право використовувати вибухівку в певних випадках. Досі протистояти БпЛА в Латвії могли лише прикордонники або військові. Поліцейські лише ідентифікували безпілотники та стежили за їхнім маршрутом, але не збивали.