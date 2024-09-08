У Латвії впав російський військовий безпілотник

У суботу, 7 вересня, у Резекненському районі, що на сході Латвії, упав російський військовий безпілотник. Зараз триває слідство.

Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

«Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно», — написав він.

Латвійський портал Delfi поцікавився у Міноборони Латвії деталями інциденту. Виявилося, що російський безпілотник залетів у повітряний простір з Білорусі.

Збройні сили Латвії зафіксували заліт дрона на територію своєї країни, спостерігали за його рухом і визначили місце падіння. За попередньою інформацією, дрон не був націлений на якісь обʼєкти в Латвії і загалом не мав на меті залітати в країну.

До Міністерства закордонних справ Латвії викликали представника російського посольства.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії до України Латвія посилює охорону своїх сухопутних кордонів, повітряного простору і територіальних вод, а Збройні сили також посилюють можливості протиповітряної оборони на східному кордоні.