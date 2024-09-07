ППО збила 58 із 67 Shahed. Деякі дрони полетіли до Росії та Білорусі

У ніч на 7 вересня українська ППО збила 58 із 67 російських дронів Shahed.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Інші 6 безпілотників вийшли з підконтрольного Україні повітряного простору — полетіли в напрямку Росії, Білорусі й тимчасово окупованої Луганщини. Ще три дрони, імовірно, впали під впливом засобів РЕБ.

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Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.