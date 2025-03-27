У СБУ кажуть, що їх штатні працівники не допомагали виїхати за кордон ексдепутату Комарницькому

У Службі безпеки України заперечили, що її штатні працівники допомогли перетнути кордон ексдепутату Київради Денису Комарницькому.

Про це СБУ повідомила в коментарі «Бабелю».

СБУ зазначає, що затримані посадовці менше ніж 5 місяців мали статус гласних позаштатних працівників — тобто вони не були у штаті спецслужби і не отримували грошей. СБУ наголошує, що цього статусу затриманих позбавили на початку лютого 2025 року — тобто до того, як Комарницького оголосили в розшук і він виїхав за кордон.

Зараз слідчі встановлюють усіх причетних до переправлення Комарницького за кордон. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ СБУ викрила 215 схем незаконного перетину кордону, а про підозру повідомили 1 869 людям.

Про те, що Комарницькому допомогли виїхати чотири людини з посвідченнями Служби безпеки України, повідомила «Українська правда». Також у схемі брали участь два співробітники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один місцевий депутат.

За даними журналістів, 11 лютого — за день після того, як Комарницького оголосили в розшук, — помічники ексдепутата приїхали по нього на двох автівках Toyota Land Cruiser із номерами прикриття, яких немає у базі поліції. Комарницького забрали з котеджного містечка під Києвом, і кортеж вирушив на захід країни.

Перед кортежем на відстані 30 км їхав камуфльований автомобіль із табличкою «200» — такі автівки використовують для перевезення тіл загиблих українських військових. Це було «прикриття», щоб дізнатись, чи не зупиняють і не перевіряють автівки на блокпостах.